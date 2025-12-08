Рэпер Баста опубликовал фото с Джейсоном Стэйтемом из Абу-Даби

Баста поделился новым фото с Джейсоном Стэйтемом, сделанным на Гран-при "Формулы-1" в Абу-Даби. Рэпер опубликовал снимок в своем Telegram-канале и предложил подписчикам "передать привет" актеру.

На кадре 45-летний музыкант позирует вместе с 58-летним Стэйтемом. "На том же месте! Отмечайте Джейсона Стэйтема, передадим ему привет", – написал Баста, напомнив, что их прошлое фото было сделано ровно год назад, также на этапе "Формулы-1".





Музыкант приехал в Эмираты вместе с женой Еленой – супруги провели выходные на трибунах гонки и, судя по публикациям, насладились атмосферой события.

После публикации фанаты Басты начали отмечать актера в соцсетях и заполнили его комментарии шуточными "цитатами Стэйтема", давно ставшими мемами в русскоязычном интернете: "Если тебе где-то не рады в рваных носках – в целых туда идти не стоит" и "Если драка неизбежна, беги первым".

Снимок быстро разлетелся по фанатским пабликам, а пользователи отметили, что встреча рэпера и звезды боевиков выглядит как "идеальный кроссовер мира рэпа и экшена".