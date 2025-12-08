Рэпер Flo Rida объявил о весеннем туре по России в 2026 году

Американский рэпер Flo Rida (настоящее имя Трэмар Диллард) представил даты своего российского концертного тура, запланированного на весну 2026 года. Артист выступит в трех городах страны с масштабной шоу-программой.

Музыкант откроет серию выступлений в Москве, где проведет два концерта 8 и 9 марта на сцене "ЦСКА Арены". Особенностью московских шоу станет уникальная сценическая конструкция с круговым обзором на 360 градусов, которая позволит зрителям ощутить полное погружение в представление.

Далее гастрольный маршрут проляжет через Краснодар, где 11 марта состоится выступление в местном "Баскет-холле". Завершится тур в Новосибирске 14 марта концертом на "Сибирь-Арене", где также будет использована инновационная круговая сцена.

По информации Super, подготовка к туру включает разработку специального праздничного перформанса, приуроченного к Международному женскому дню. Помимо музыкальной программы, артист проявляет интерес к знакомству с национальной кухней и традиционными российскими развлечениями.

Напомним, что Flo Rida приобрел мировую известность благодаря хиту Low, созданному в сотрудничестве с музыкантом T-Pain. Этот трек установил рекорд по цифровым продажам и длительное время занимал лидирующие позиции в международных чартах. Российские поклонники смогут услышать как старые композиции, так и новые работы артиста.