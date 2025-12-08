Клава Кока ушла из лейбла Black Star после десяти лет сотрудничества

 942

Певица объявила, что уходит из лейбла Black Star после 10 лет. Клава Кока начнет новую главу карьеры.

Клава Кока объявила о завершении сотрудничества с лейблом Black Star, где провела десять лет. Исполнительница хита "Покинула чат" опубликовала в своем Telegram-канале короткое сообщение: "Я все... Настало время прощаться".

Новость вызвала волну обсуждений среди поклонников – многие решили, что певица намекнула на личные проблемы. Однако вскоре ситуацию прояснил продюсер Павел Курьянов (Пашу), соучредитель лейбла. По его словам, контракт Клавы Коки с Black Star истек 6 декабря, и артистка приняла решение двигаться дальше самостоятельно.

"Клава после истечения контракта больше не будет на лейбле. Мне грустно и печально, как ее, можно сказать, отцу. Я воспринимал ее как дочку", – рассказал Пашу.

Продюсер также отметил, что понимает решение певицы. По его словам, любой артист в определенный период хочет самостоятельности. Курьянов подчеркнул, что был готов принять любое решение Клавы.

Клава Кока. Фото: Telegram/@klavacoca
После публикации интервью Кока подтвердила новость официально.

"Я приняла решение начать новую главу самостоятельно", – написала артистка.

Лейбл Black Star стал стартовой площадкой для Клавы Коки, открыв ей путь в большой шоу-бизнес. За годы работы с командой Тимати певица выпустила десятки хитов, получила награды, стала амбассадором брендов и одной из самых узнаваемых поп-звезд страны.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.