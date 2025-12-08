Клава Кока ушла из лейбла Black Star после десяти лет сотрудничества

Клава Кока объявила о завершении сотрудничества с лейблом Black Star, где провела десять лет. Исполнительница хита "Покинула чат" опубликовала в своем Telegram-канале короткое сообщение: "Я все... Настало время прощаться".

Новость вызвала волну обсуждений среди поклонников – многие решили, что певица намекнула на личные проблемы. Однако вскоре ситуацию прояснил продюсер Павел Курьянов (Пашу), соучредитель лейбла. По его словам, контракт Клавы Коки с Black Star истек 6 декабря, и артистка приняла решение двигаться дальше самостоятельно.

"Клава после истечения контракта больше не будет на лейбле. Мне грустно и печально, как ее, можно сказать, отцу. Я воспринимал ее как дочку", – рассказал Пашу.

Продюсер также отметил, что понимает решение певицы. По его словам, любой артист в определенный период хочет самостоятельности. Курьянов подчеркнул, что был готов принять любое решение Клавы.



После публикации интервью Кока подтвердила новость официально.



"Я приняла решение начать новую главу самостоятельно", – написала артистка.

Лейбл Black Star стал стартовой площадкой для Клавы Коки, открыв ей путь в большой шоу-бизнес. За годы работы с командой Тимати певица выпустила десятки хитов, получила награды, стала амбассадором брендов и одной из самых узнаваемых поп-звезд страны.