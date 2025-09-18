Мадонна анонсировала выход нового танцевального альбома

Мировая поп-икона Мадонна объявила о работе над новой студийным альбомом, выход которого запланирован на 2026 год. Это будет первая крупная работа певицы за последние семь лет и пятнадцатый альбом в ее карьере.

Будущий релиз станет своеобразным продолжением знаменитого Confessions on a Dance Floor (2005), который подарил поклонникам такие хиты, как Hung Up и Sorry. Над новым материалом артистка снова работает со Стюартом Прайсом – диджеем и продюсером, с которым она создала один из самых успешных своих альбомов.

Не менее значимой новостью стало возвращение певицы к сотрудничеству с лейблом Warner Records, под крылом которого она провела первые 25 лет карьеры. Именно с Warner связаны ее наиболее культовые работы – Like a Virgin, Like a Prayer и Ray of Light. Новый контракт воспринимается как символическое возвращение к истокам, ведь с этим лейблом Мадонна поднялась на вершину мировой сцены.

Музыкальные эксперты отмечают, что возвращение Мадонны на танцевальную территорию выглядит закономерным шагом, особенно после длительного перерыва, связанного с проектами MDNA, Rebel Heart и Madame X. Поклонники ждут от артистки нового звучания, которое объединит узнаваемую энергетику ее танцевальных треков и актуальные современные тенденции.

Критики предполагают, что новый проект Мадонны может стать одним из самых громких музыкальных событий 2026 года