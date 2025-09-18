Элтон Джон превратил часть себя в памятные украшения для близких

78-летний Элтон Джон, завершивший гастрольную деятельность после многолетней карьеры, нашел необычный способ оставить память о себе для близких. Музыкант, чье здоровье в последние годы заметно ухудшилось, решил превратить часть себя в своеобразные памятные артефакты.

После операции по замене коленей певец сохранил удаленные суставы, которые позже были преобразованы в ожерелье с помощью ювелира Тео Феннелла. Для изготовления украшения кости подверглись специальной обработке: их высушили, отполировали и покрыли защитным составом. На цепочке изделия появилась надпись на латинском языке, символизирующая независимость и силу.

Однако этим задумка не ограничилась. По словам инсайдеров, артист планирует подготовить и другие необычные "памятные дары" для своей семьи. Среди них – украшения с примесью его праха и даже флаконы с кровью. Для Элтона это не жест мрачного прощания, а продолжение творчества, способ оставить близким осязаемые символы, которые будут напоминать о нем и после его ухода.

Музыкант воспринимает эти проекты как часть наследия и считает, что подобные сувениры позволят его близким ощущать его присутствие даже тогда, когда его не станет. В окружении звезды отмечают, что с завершением концертной карьеры он стал особенно откровенно говорить о жизни и смерти, а новые памятные предметы воспринимает как продолжение своей художественной миссии.