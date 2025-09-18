Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес может ждать ребенка – Telecinco

Вокруг личной жизни Криштиану Роналду и его невесты Джорджины Родригес вновь разгорелись обсуждения. В эфире испанского телеканала Telecinco говорят, что возлюбленная звезды футбола может ожидать ребенка. Поводом для слухов стали высказывания журналистки Альбы Моралес в шоу ¡Vaya Fama! и обсуждения в соцсетях, где фанаты заметили изменения во внешности Джорджины.

По информации источников, именно возможная беременность стала причиной того, что пара приняла решение официально узаконить отношения. В Саудовской Аравии, где Роналду играет за клуб "Аль-Наср", строго запрещено рождение детей вне брака, и этот фактор мог повлиять на их шаг.





История отношений Джорджины и Криштиану началась в 2016 году в магазине Gucci, где будущая модель работала продавцом-консультантом. Через год пара впервые появилась на публике вместе, а позже стала родителями двоих дочерей – Аланы и Беллы. Кроме того, у Роналду есть еще трое детей от прошлых отношений и суррогатной матери.





О помолвке знаменитостей стало известно 11 августа. Джорджина Родригес опубликовала фото с роскошным кольцом, подтверждая, что она готовится к свадьбе с Криштиану Роналду.