Елена Лядова сыграет главную роль в сериале о Елене Блиновской

Елена Лядова сыграет главную роль в сериале "Паучиха", где прототипом стала скандально известная "королева марафонов" Елена Блиновская.

По сюжету зрители познакомятся с Милой Гоноровской – харизматичной инфлюенсеркой, которая выдает себя за психолога и продает бесконечные онлайн-тренинги "по силе намерения" и исполнению желаний. Она обещает своим подписчицам решить все проблемы, но вместо чудес оставляет пустые кошельки и разбитые надежды. Когда на героиню заводят уголовное дело за финансовые махинации, ее спасает ловкий адвокат. Но даже это не становится поводом для раскаяния – напротив, инфоцыганка решает превратить скандал в новый способ заработка.

Создатели описывают проект как остросюжетную мелодраму с элементами триллера. Образ Милы – это смесь глянцевого лоска, маниакальной энергии и полнейшей веры в собственную безнаказанность. Внешне она "одухотворенная гуру", но за красивой картинкой скрывается расшатанная психика, внезапные вспышки ярости и готовность на все ради денег и внимания.

Для Лядовой это роль с серьезным вызовом: зрители помнят ее по сериалу "Измены" и фильму "Елена", где актриса блестяще справлялась с непростыми характерами. Теперь же ей предстоит показать другую грань – женщину, у которой инстаграм-жизнь рушится вместе с иллюзиями ее последователей.