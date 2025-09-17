Карди Би объявила о четвертой беременности

Американская рэп-исполнительница Карди Би объявила о своей четвертой беременности в эфире программы CBS Mornings, сообщив, что ребенок должен появиться на свет в феврале 2026 года. Это будет первый совместный малыш певицы и ее нынешнего возлюбленного – игрока НФЛ Стефона Диггса.

О романе звезды и спортсмена впервые заговорили в начале 2025 года, а официальным подтверждением отношений стало их появление вместе на матче НБА. Впоследствии пара вышла в свет и на других мероприятиях, активно обменивалась шутками в соцсетях, давая понять, что их союз серьезен.

У Карди Би уже есть трое детей от бывшего мужа, рэпера Оффсета. Их отношения сопровождались многочисленными конфликтами и слухами об изменах, а окончательное расставание произошло в 2024 году. Несмотря на непростую историю, певица неоднократно подчеркивала, что материнство – важнейшая часть ее жизни.

Сейчас артистка совмещает подготовку к материнству с карьерой. На сентябрь намечен выход нового альбома Am I the Drama?, вокруг которого уже развернулась масштабная промокампания. По словам Карди, именно поддержка Диггса помогает ей справляться с давлением и критикой, сопровождающими выпуск пластинки.

Кстати, Стефон Диггс также воспитывает дочь от прошлых отношений.