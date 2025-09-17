Мелания Трамп появилась на банкете Карла III в желтом платье от Carolina Herrera

В Великобритании состоялся торжественный прием в честь визита Дональда Трампа и его супруги, который привлек внимание не только политической, но и светской публики. Особый интерес вызвал наряд Мелании Трамп: бывшая первая леди США выбрала длинное платье солнечного оттенка от Carolina Herrera. Элегантный силуэт с открытыми плечами был дополнен акцентным сиреневым поясом и бархатными туфлями на каблуке в тон аксессуару.





Прием прошел в Виндзорском замке и собрал ключевых представителей британской королевской семьи. Супруги Трамп приняли участие в официальной программе визита: церемония приветствия, обед в узком кругу и возложение венка к гробнице Елизаветы II в часовне Святого Георгия. Вечером их ожидал банкет в залах замка, где Мелания стала одной из главных героинь вечера, демонстрируя безупречное чувство стиля.

Наряд в яркой палитре стал продолжением модных решений супруги политика за время визита. Днем она появилась в строгом сером костюме Christian Dior с приталенным жакетом и юбкой миди, дополнив образ широкополой фиолетовой шляпой. Выбор аксессуара эксперты расценили как символичный: оттенок традиционно ассоциируется с королевской властью и почетом.





Мелания Трамп давно проявляет приверженность дизайнерским решениям с утонченным европейским акцентом. За годы в статусе первой леди она не раз выбирала модели от Carolina Herrera и Dior для официальных мероприятий