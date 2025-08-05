Беременная Рианна вышла в свет в винтажном платье Issey Miyake

В Лос-Анджелесе папарацци запечатлели 37‑летнюю Рианну, ожидающую третьего ребенка, в необычном, но эффектном наряде. Певица выбрала винтажное платье Issey Miyake из коллекции весна–лето 2001 года – плиссированное, полупрозрачное, с высоким воротом и плавным переходом розово‑персиковых оттенков. Образ завершили серебристо‑салатовые кроссовки Puma x Ottolinger Mostro, массивные белые серьги и золотые браслеты.





Необычный выбор платья вызвал активное обсуждение в соцсетях: одни отметили смелость и индивидуальность певицы, другие сочли ансамбль слишком эксцентричным. Тем не менее, Рианна остается верна своему подходу к моде, демонстрируя, что беременность не повод отказываться от ярких и нестандартных решений.

Звезда уже давно считается иконой стиля и смело использует подиумные находки в повседневных выходах. Еще в первую беременность она заявляла, что не намерена переходить на традиционные наряды для будущих мам, предпочитая экспериментировать и подчеркивать индивидуальность.

Напомним, у Рианны и ее возлюбленного, рэпера A$AP Rocky, уже двое сыновей – трехлетний RZA и двухлетний Риот. Артистка не раз говорила, что мечтает о дочери, и поклонники уже гадают, не намекает ли розовая гамма платья на пол будущего ребенка.