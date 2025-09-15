31-летняя россиянка Анастасия Белик стала "Миссис Европа-2025"

В Софии завершился международный конкурс красоты "Миссис Европа-2025", и главный титул уехал во Владивосток. Победу одержала 31-летняя жительница России Анастасия Белик.

Финал, в котором соревновались девушки от 22 до 43 лет, прошел в столице Болгарии. На сцену вышли конкурсантки из стран Евросоюза, Турции, Сербии, Черногории и Украины. Традиционно конкурс включал дефиле в национальных костюмах и вечерних платьях, а также творческие задания.



Белик выступала под лентой "Дальний Восток", поскольку политическая ситуация не позволила ей представлять Россию напрямую. Несмотря на отсутствие группы поддержки, конкурсантка смогла завоевать симпатии жюри и одержать уверенную победу. Анастасия отметила, что чувствовала гордость за свою страну и именно это помогло ей забрать корону.



Для Белик победа в Софии стала продолжением успешного конкурсного сезона. Ранее в 2025 году она завоевала звание "Миссис Владивосток" и стала "Первой вице-миссис Россия Европа".



Анастасия Белик – визажист и мама восьмилетнего сына. После конкурса она заявила, что намерена помогать другим россиянкам участвовать в проектах красоты.



Отметим, что Россия сохраняет лидерство в этом конкурсе: в прошлом году титул "Миссис Европа-2024" завоевала Динара Саляхова из Казани.