Актриса София Вергара попала в больницу во время церемонии "Эмми"

Звезда пропустила церемонию вручения премии "Эмми-2025". Оказалось, что София Вергара была вынуждена обратиться к врачам.

Громкий вечер "Эмми-2025" в Лос-Анджелесе прошел без одной из самых ярких див Голливуда – Софии Вергары. Вместо ковровой дорожки 53-летняя актриса попала в отделение скорой помощи.

Звезда "Американской семейки" призналась, что прямо перед выходом на церемонию у нее случилась сильнейшая аллергическая реакция: распухли и покраснели глаза. В соцсетях София выложила фото и короткое видео, где она пытается промыть его водой.

София Вергара. Фото: соцсети/@sofiavergara

"Не попала на "Эмми", но попала в скорую помощь", – пошутила актриса, добавив, что вынуждена отменить свое участие.

По плану Вергара должна была выйти на сцену вместе с Анджелой Бассетт, Дженнифер Кулидж, Тиной Фей и Кэтрин Зета-Джонс. Но внезапное ухудшение самочувствия полностью изменило ее вечер.

Фанаты и коллеги поддержали Софию в комментариях: "Такое может случиться с каждым", – пишут пользователи. Кто-то даже предположил, что неожиданная аллергия может быть связана с ее недавней поездкой в Лас-Вегас, где актриса побывала на боксерском бое Канело Альвареса.

Напомним, Вергара два года назад рассталась с Джо Манганьелло после восьми лет брака. С тех пор ее личная жизнь периодически обсуждается в прессе, но сама актриса предпочитает иронично шутить даже о самых неприятных ситуациях – как в случае с "пропущенной" церемонией.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

