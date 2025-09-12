Федор Смолов частично признал вину после драки в московском кафе

Бывший нападающий сборной России по футболу Федор Смолов минувшим летом стал фигурантом уголовного дела по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Поводом стал конфликт, произошедший 28 мая в московской "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Согласно материалам следствия, 35-летний футболист ввязался в словесную перепалку с двумя посетителями заведения, которая завершилась дракой. На записи камер видеонаблюдения видно, как Смолов наносит удары по лицу оппонентов, после чего покидает зал. Один из участников конфликта получил перелом челюсти и повреждения глазницы, что официально квалифицируется как травмы средней тяжести.

10 сентября стало известно о возбуждении уголовного дела, а позже сам футболист был вызван на допрос. Там, как уточнили в правоохранительных органах спустя два дня, он частично признал вину, но при этом подчеркнул, что ситуация имела ряд обстоятельств, о которых ранее не сообщалось. В частности, после инцидента к нему обратились неизвестные с требованием выплатить крупную сумму, угрожая распространением видео. По словам Смолова, речь шла примерно о 20 миллионах рублей. В связи с этим он подал заявление в полицию о вымогательстве и мошенничестве.

Футболист ранее публично принес извинения за свой поступок, отметив, что не считает драку приемлемым способом разрешения споров. Он также заявил о готовности компенсировать ущерб пострадавшим. По информации СМИ, один из участников конфликта уже получил от него выплату в размере миллиона рублей.

На данный момент уголовное дело квалифицировано по статье 112 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет до трех лет лишения свободы. Однако экспертиза может изменить категорию причиненного вреда на более тяжкий, что влечет суровейшие санкции. Юристы отмечают, что окончательное решение будет зависеть от заключений медиков и суда.

Смолов завершил минувший сезон в составе "Краснодара", став чемпионом России, но контракт с клубом продлен не был. В сентябре он успел выйти на поле за медийную команду Broke Boys в матче Кубка России, где отметился голом. Теперь же дальнейшая карьера Федора Смолова оказалась под вопросом.