В Грузии задержан "аферист из Tinder" Саймон Леваев

В международном аэропорту Батуми сотрудники грузинских правоохранительных органов задержали гражданина Израиля Шимона Хаюта, более известного под именем Саймон Леваев. Именно его история легла в основу документального фильма Netflix "Аферист из Tinder", ставшего мировым хитом в 2022 году.

По данным МВД Грузии, арест был проведен по линии Интерпола, так как мужчина находился в международном розыске. Конкретные детали операции пока не раскрываются, однако известно, что Леваев обвиняется в серии мошенничеств на десятки миллионов долларов.

Шимон Хают, родившийся под Тель-Авивом в 1990 году, рано начал криминальную карьеру. Сначала он занимался подделкой чеков, а позже взял фамилию Леваев, представляясь наследником алмазной империи. Под этим именем он завоевывал доверие женщин в приложении Tinder, демонстрируя роскошный образ жизни – перелеты на частных самолетах, дорогие подарки и ужины в лучших ресторанах. Завладев доверием, он убеждал новых знакомых занять ему деньги под предлогом угроз и финансовых проблем. Жертвы продавали имущество, брали кредиты и одалживали деньги у родственников. Общая сумма ущерба оценивается примерно в 10 миллионов долларов.

Финляндия и Израиль уже выносили Леваеву приговоры за мошенничество и подделку документов. В 2019 году он провел пять месяцев за решеткой в Израиле, хотя приговор предполагал 15 месяцев. После освобождения Хают активно занимался самопиаром, заявлял, что его обвинения надуманы, и пытался построить карьеру бизнес-консультанта и блогера.

Однако интерес к его персоне не угасал. После выхода документального фильма Netflix внимание к делу усилилось, а в ряде стран против него были поданы новые иски. В частности, жертвы в Норвегии, Великобритании и Израиле продолжают добиваться компенсаций.

Теперь Саймону Леваеву предстоит процедура экстрадиции, решение о которой будет принимать суд.