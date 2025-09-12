Тима Белорусских отменил концерты в регионах России

Белорусский исполнитель Тима Белорусских, известный хитами "Незабудка" и "Мокрые кроссы", сообщил об отмене своих ближайших концертов в российских городах. Заявленные выступления в Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске не состоятся, хотя билеты на них уже находились в продаже.

О переносах артист сообщил через свой телеграм-канал, подчеркнув, что поклонники смогут вернуть деньги за билеты либо сохранить их для будущих дат. По словам певца, новые сроки концертов будут объявлены позднее. На данный момент подтверждено лишь одно выступление – московское шоу, запланированное на 4 октября.

Для многих поклонников это стало очередным разочарованием, ведь концерты Белорусских переносятся с 2021 года. Сначала сказывались ковидные ограничения, затем в ситуацию вмешались личные проблемы исполнителя. В том же году он оказался в центре скандала в Минске, где его признали виновным в хранении наркотических веществ и назначили два года ограничения свободы без отправки в колонию.

Возвращение певца на российскую сцену могло стать новой главой в его карьере, однако сопровождается трудностями. В интервью артист отмечал, что в России он сталкивается с неоднозначной реакцией, а на родине ему комфортнее. Эти слова вызвали бурную реакцию в Сети.