Бывший Майли Сайрус Лиам Хемсворт женится на модели Габриэлле Брукс

Лиам Хемсворт снова готов к свадьбе – 34-летний актер официально обручился со своей возлюбленной, моделью Габриэллой Брукс. Пара вместе уже шесть лет, и теперь они решили перейти на новый этап отношений.

Габриэлла поделилась радостной новостью в соцсетях, опубликовав серию снимков. На одном из кадров поклонники сразу заметили главное – кольцо с крупным бриллиантом. Без лишних слов модель ограничилась эмодзи в виде белого сердца, но фанатам этого оказалось достаточно, чтобы засыпать ее комментариями с поздравлениями.





Напомним, для Хемсворта этот брак станет вторым. Ранее он был женат на Майли Сайрус: роман длился почти десять лет, но закончился разводом спустя полтора года после свадьбы. Певица даже посвятила бывшему хит Flowers, который вышел в день его рождения.



Отношения Лиама и Габриэллы начались в конце 2019 года. В 2022-м пара ненадолго расставалась, но вскоре воссоединилась. Слухи о помолвке ходили еще летом этого года, когда внимательные фанаты заметили на пальце Брукс кольцо. Теперь все официально: впереди у влюбленных подготовка к свадьбе.

