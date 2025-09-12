Генри Кавилл получил серьезную травму и сорвал съемки "Горца"

Голливудский красавчик Генри Кавилл вынужден сделать паузу в работе над ремейком культового фильма "Горец" – актер получил серьезную травму прямо на съемочной площадке.

42-летний британец, известный по ролям Супермена и ведьмака Геральта, взялся за образ Коннора Маклауда – воина из древнего шотландского клана, который открывает свою бессмертную природу. В оригинальной ленте 1986 года легендарного героя сыграл Кристофер Ламберт, а теперь именно Кавиллу предстояло примерить на себя этот культовый образ.

Съемки нового фильма остановились после того, как Генри отказался от услуг каскадера и сам вышел на сложную сцену. Риск обернулся травмой, и теперь команда Amazon MGM Studios и United Artists вернется к проекту только в начале следующего года. Представители актера пока не комментируют состояние его здоровья, но известно, что задержка производства обойдется студии недешево.





Фильм обещает быть масштабным: сценарий написал Майкл Финч, режиссерское кресло занял Чад Стахелски – тот самый мастер боевиков, подаривший миру все части "Джона Уика". Наставника главного героя, харизматичного мастера фехтования Рамиреса, сыграет Рассел Кроу. В актерском составе также заявлены Карен Гиллан, Мариса Абела, Джимон Хонсу, Дэйв Батиста и Макс Чжан.

Кавилл готовился к роли тщательно и даже подогревал интерес фанатов делая отсылки к "Ведьмаку": "Если вы думаете, что уже видели, как я владею мечом, то поверьте, это было только начало", – шутил актер. Но плотный график дал о себе знать: параллельно Генри работает над картиной Гая Ричи "В серой зоне", готовится к третьей части "Энолы Холмс" с Милли Бобби Браун и совсем недавно закончил съемки в фантастическом проекте "Вольтрон". А еще в январе у него и его невесты Натали Вискузо родился первенец.

Оригинальный "Горец" хоть и не стал блокбастером в прокате, но вошел в историю кино: лозунг "Останется только один" давно стал мемом, а саундтрек группы Queen до сих пор цитируют фанаты. Теперь у ремейка есть шанс подарить культовой истории новую жизнь.