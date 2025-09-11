Сирша Ронан и Джек Лауден впервые стали родителями

Ирландская актриса Сирша Ронан и ее супруг, шотландский актер Джек Лауден, стали родителями. Пару заметили на прогулке по улицам Лондона с детской коляской, чем подтвердились слухи, ранее циркулировавшие в прессе после появления актрисы с округлившимся животом на модном показе в мае.

Впервые информацию о беременности Ронан начали обсуждать после ее появления на шоу Louis Vuitton Cruise 2026 в Париже. До этого актриса тщательно оберегала свою личную жизнь от лишнего внимания. Однако теперь очевидно, что звездная пара, узаконившая отношения около года назад на закрытой церемонии в Эдинбурге, официально вступила в новый жизненный этап.

Свадьба Ронан и Лаудена прошла по шотландским традициям в присутствии только самых близких. Пара познакомилась еще в 2018 году во время съемок исторической драмы "Две королевы", где сыграла экранных супругов. С тех пор они предпочитали не афишировать свои отношения, что сделало недавнюю новость особенно ценной для поклонников.

Рождение ребенка совпало для Лаудена с участием в съемках новой экранизации "Гордости и предубеждения", где он исполняет роль мистера Дарси. По информации с площадки, актер прервал съемки, чтобы уделить внимание семье. Продюсеры проекта решили продолжить работу с помощью дублеров, чтобы не нарушать график. Коллеги поддержали актера и его решение взять отцовский отпуск.

Имя и пол новорожденного пока не разглашаются. Для Сирши Ронан материнство стало воплощением давней мечты. Ранее в интервью она говорила о том, что с юности мечтала о семье и всегда представляла себя в роли матери.