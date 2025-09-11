Григорий Лепс подарил Авроре Кибе браслет Hermes за 14,4 миллиона рублей

Григорий Лепс не перестает баловать свою юную возлюбленную Аврору Кибу роскошными подарками. В этот раз 63-летний артист преподнес 19-летней возлюбленной роскошный браслет от модного дома Hermès стоимостью более 14 миллионов рублей.

Аврора поделилась кадрами подарка в соцсетях: на фото она позирует с заветной коробочкой и уже примеряет украшение. "У кого-то самый лучший день, а у меня самый лучший муж", – подписала пост девушка. Поклонники тут же обратили внимание, что Киба снова называет певца супругом, однако регистрации брака пока не было.



Это далеко не первый щедрый жест со стороны Лепса. Ранее он дарил невесте более 15 000 роз и роскошное кольцо Graff за 70 миллионов рублей. Однако такие траты дают о себе знать: певец сам признавался, что его финансы пошатнулись из-за вложений в ресторанный бизнес. Более того, именно нехватка средств стала причиной переноса свадьбы.





Несмотря на критику в адрес пары из-за 40-летней разницы в возрасте, Лепс утверждает, что действительно счастлив с Авророй и хочет от нее наследников. Киба также не скрывает: она видит в нем мужа и отца их будущих детей.



Аврора и Григорий познакомились не так давно – впервые вместе они появились вместе в июне прошлого года на премии Муз-ТВ. С тех пор их союз вызывает живой интерес: от обсуждений возможной свадьбы до слухов о пиар-романе. Но сама Киба заявляет: их чувства искренние, а внимание к ее персоне связано не только с именем возлюбленного.