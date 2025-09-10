Алла Пугачева спустя 30 лет рассказала, почему на самом деле вышла замуж за Филиппа Киркорова

Артистка раскрыла подробности своего брака с королем российской эстрады.

Народная артистка СССР Алла Пугачева в первом после отъезда из России интервью для ютуб-канала Катерины Гордеевой (признала Минюстом РФ иностранным агентом) призналась, что решение сыграть свадьбу с Филиппом Киркоровым в 1994 году было во многом продиктовано обстоятельствами и просьбами его семьи.

По словам певицы, на нее оказывали давление близкие люди, включая мать певца Викторию Киркорову, которая тяжело болела. Женщина просила Пугачеву поддержать сына и стать для него опорой. В итоге певица согласилась и рассматривала союз как своеобразный способ помочь молодому артисту закрепиться на эстраде.

Пугачева подчеркнула, что тогда брак стал удобным способом привлечь внимание публики к Киркорову. В 1990-е годы сама возможность связать его имя с ее собственной славой сразу обеспечивала резонанс. Для широкой аудитории это стало сенсацией, а для карьеры Киркорова – серьезным толчком.

Алла Борисовна добавила, что планировала лишь несколько лет быть рядом с певцом, помогая ему утвердиться в профессии, а затем разойтись. Тем не менее их союз продлился более десяти лет – до 2005 года. Для артистки это был четвертый брак.

"Я ему дала все, что могла. Видно, что он благодарен мне", – сказала исполнительница хита "Миллион алых роз".

Алла Пугачева. Фото: YouTube

Алла Пугачева уверена, что Филипп Киркоров не хранит обид, ведь она сделала все возможное для его становления. По ее словам, их отношения изначально были больше связаны с профессиональной поддержкой, чем с личными чувствами.

