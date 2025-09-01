Джуд Лоу высказался о Владимире Путине, которого сыграл в фильме "Кремлевский волшебник"

Джуд Лоу представил в Венеции киноленту "Кремлевский волшебник", где ему досталась одна из самых обсуждаемых ролей – образ Владимира Путина. Для 52-летнего британца это первый опыт перевоплощения в политика такого масштаба, и, как признался актер, подготовка оказалась куда сложнее, чем он ожидал.

Чтобы лучше понять героя, он занимался дзюдо и пересматривал архивные видеозаписи, отметил сам артист. Но, по признанию Лоу, самое сложное было в том, чтобы воплотить перед камерами человека, чей образ очень строго контролируется публичным имиджем.





В беседе с журналистами звезда подчеркнул, что не испытывал страха перед ролью. По словам Лоу, он доверился режиссеру Оливье Ассайасу и был уверен, что эта непростая история будет "рассказана разумно".

"Мы не искали противоречий ради самих противоречий. Это персонаж, вписанный в гораздо более широкую историю. Мы не пытались дать кому-либо какое-либо определение", – высказался актер.

Фильм рассказывает о карьере политтехнолога Вадима Баранова, который помогает будущему президенту стремительно подняться к власти. Его прототипом считают Владислава Суркова. Эту роль исполнил 41-летний американский актер Пол Дано. Он отметил, что не оценивал своего персонажа как положительного или отрицательного героя, а старался взглянуть на мир его глазами.

Сюжет основан на романе Джулиано да Эмполи и включает в себя как реальные исторические, так и вымышленные события. Действие охватывает период от последних лет СССР до современной России. Известно, что хронометраж фильма – более двух с половиной часов. Вместе с Лоу и Дано в фильме снялась Алисия Викандер.