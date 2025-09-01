Поклонник подарил певице Славе кольцо за полмиллиона рублей

Певица Слава после расставания с гражданским мужем Анатолием Данилицким не только заявила о намерении больше не скрывать правду, но и приняла роскошный подарок от таинственного поклонника.

Недавно звезда появилась в сторис, демонстрируя кольцо с крупным рубином, окруженным белыми сапфирами. Как отмечает телеграм-канал "Звездач", речь идет об изделии под названием "Жгучий алый цветок" известного ювелирного бренда. Его стоимость на сайте бренда начинается от 537 900 рублей. Именно такое украшение Слава получила из рук поклонника на улице.

"Выхожу я, короче, с девчонками, с собаками и мне вручают коробочку с таким красивым кольцом", – похвасталась исполнительница хита "Одиночество".





Новый роман пока не подтвержден, но певица призналась, что ранее избегала подарков от мужчин, считая это неуместным в отношениях. Однако теперь, освободившись от прежних обязательств, она готова к новым чувствам и признаниям. Незнакомец, вручивший кольцо, по ее словам, был весьма привлекательным и даже предложил совместный ужин, но Слава предпочла провести вечер с дочерью.

После болезненного разрыва с Анатолием Данилицким, которого Слава публично обвинила в изменах и эмоциональном равнодушии, внимание со стороны другого мужчины стало для артистки не только жестом поддержки, но и своего рода личной победой. "Господи, девочки, какая же я дура. Чего-то я все ждала. Одно вранье вокруг происходило. А тут, вон, сразу вот такущий подарок. Красота какая. Я всего достойно самого лучшего. Я счастлива", – сказала певица.