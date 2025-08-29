14-летняя дочь Оксаны Самойловой захотела сломать нос ради ринопластики

На премии Voice Influencer Awards 2025 супруга рэпера Джигана, блогер и предпринимательница Оксана Самойлова рассказала, что ее 14-летняя дочь Ариела уже несколько лет настойчиво просит разрешения на пластическую операцию по коррекции формы носа. Причем, как отметила знаменитость, желания подростка звучат весьма категорично – вплоть до идеи намеренной травмы, чтобы ускорить вмешательство.

"С 12-ти лет она капает мне на мозги и говорит: "Может быть, мне сломать нос?" – рассказала Оксана.

Тема прозвучала в контексте обсуждения пластических операций в юном возрасте (17-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой Полина сделала ринопластику и увеличила грудь). Самойлова, впрочем, уверена, что любые серьезные косметические операции стоит делать не ранее совершеннолетия. Ее позиция четкая: до 18 лет – никакой пластики, после – самостоятельный выбор ребенка.





Джиган и Оксана Самойлова воспитывают четырех детей – Ариелу, Лею, Майю и Давида. Их старшая дочь, несмотря на юный возраст, уже демонстрирует уверенность в своем желании изменить внешность. Ранее она выщипала брови, сделав их тонкими, как было модно в начале 2000-х, а также сделала лоб более высоким за счет бритья волос.