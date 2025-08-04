Павел Дуров бросил свою 25-летнюю девушку в ванну с тирамису

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Миллиардер устроил вечеринку для возлюбленной в Сен-Тропе. Павел Дуров преподнес Юлии Вавиловой ванну с десертом.

Юлия Вавилова, избранница основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, отметила 25-летие с размахом – вечер прошел в Сен-Тропе и запомнился гостям живой музыкой, атмосферой роскоши и главным сюрпризом вечера: ванной, доверху наполненной тирамису.

Огромный десерт вместо торта Дуров заказал специально для именинницы. Видимо, это была самоирония, ведь недавно бизнесмен признавался, что принимает ванну со льдом, и показал видео, которое тут же стало мемом. Свою невесту миллиардер вынес на руках и, судя по следующим фото Вавиловой, испачканной десертом, окунул ее в ванну.

Юлия Вавилова. Фото: соцсети/@julivavilova

Известно, что Дуров не только удивил девушку десертом, но и преподнес ей NFT-подарок ценой более 50 000 долларов.

Имя Юлии Вавиловой стало известно публике в прошлом году, когда Дуров попал в полицию во Франции. Тогда пара путешествовала – и позже стало известно, что девушка ждала ребенка. Из-за шока, вызванного арестом возлюбленного в парижском аэропорту, у нее случился выкидыш.

Ранее сообщалось, что Дурова допрашивали на протяжении 10 часов.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

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