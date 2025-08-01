Актер Артем Ткаченко сообщил о рождении четвертого ребенка

1 августа в семье актера Артема Ткаченко и его супруги Екатерины Стеблиной произошло радостное событие – на свет появился сын, которого родители назвали Леоном. Мальчик родился крепким и здоровым: его вес составил 4200 граммов, а рост – 56 сантиметров.

О пополнении артист рассказал в социальной сети, сопроводив новость фотографией таблички с именем и данными новорожденного, а также трогательным снимком мамы с малышом. Для пары это уже третий общий ребенок: в семье подрастают сыновья Степан и Теон. У Ткаченко также есть старший сын Тихон от предыдущего брака с Евгенией Храповицкой.





О том, что супруги ждут ребенка, стало известно еще в мае, когда они вместе появились на одном из светских мероприятий, а наряд Екатерины подчеркнул ее беременность. Вскоре стало ясно, что в семье ожидают мальчика. Сам актер тогда с юмором признавался, что во время беременности жены становится особенно эмоциональным и нуждается в заботе.

История отношений Артема Ткаченко и Екатерины Стеблиной началась в середине 2010‑х. Пара познакомилась на одном из киномероприятий и вскоре начала встречаться, стараясь поначалу скрывать роман от публики. В 2017 году они поженились, а через год стали родителями. Несмотря на насыщенные графики, супруги уделяют много времени детям, стараясь поддерживать семейный баланс.