В парижском суде завершился 10-часовой допрос Павла Дурова

В понедельник, 28 июля, в Париже завершился очередной допрос основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Предприниматель провел в здании суда порядка десяти часов, после чего покинул его, не ответив на вопросы журналистов. Дуров был замечен в сопровождении своей команды адвокатов, с которыми он прибыл утром.

Допрос проходил в рамках продолжающегося расследования, инициированного французскими властями. Ранее, в августе 2024 года, Дуров был задержан во Франции по подозрению в возможной причастности к деятельности, связанной с администрированием цифровых платформ, предположительно использовавшихся для незаконных финансовых операций. Власти подозревают существование организованной преступной структуры, которая могла использовать Telegram в качестве инструмента для совершения транзакций в обход законов.

Процедура допроса была сосредоточена на уточнении технических и управленческих аспектов функционирования платформы Telegram, включая возможный контроль над каналами, через которые могли проводиться противоправные действия. Тем не менее, официальные представители следствия пока воздерживаются от комментариев по существу дела, указывая на его чувствительный характер и стадию процесса.

Данный допрос Павла Дурова стал третьим по счету с момента начала активной фазы расследования, и может быть не последним. Французские правоохранительные органы продолжают изучать масштабы возможного использования Telegram в теневых схемах.