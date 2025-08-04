Илья Авербух заявил, что его смущает большая разница в возрасте с Лизой Арзамасовой

Актриса Елизавета Арзамасова и хореограф-постановщик Илья Авербух стали гостями фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму. Пара не только поучаствовала в мероприятии, но и дала откровенные комментарии журналистам – в том числе на одну из самых обсуждаемых тем: их разницу в возрасте.

Илья честно признался: если бы мог выбирать, предпочел бы быть ближе к возрасту жены. Но добавил – жизнь не всегда идет по плану. Напомним, звезде "Папиных дочек" сейчас 30 лет. Фигуристу – 51 год.

"Конечно, нам всегда хочется, чтобы все было идеально. В идеале – чтобы не было такой большой разницы. Но в жизни совсем идеально не получается. Мы встретились в этой точке с каким-то своим багажом ", – сказал спортсмен.

Елизавета, в свою очередь, подчеркнула: с Ильей у них полное совпадение по главному – взглядам на семью и воспитание детей. А разницу в возрасте она почти не ощущает: "Может быть, девушки иногда ментально старше своего возраста. Все-таки не зря говорят, что первые сорок лет детства мальчика – самые трудные", – с улыбкой отметила актриса.





Тем не менее пара признает: споры случаются, и, возможно, где-то сказываются разные эпохи взросления. Но, по словам Арзамасовой, важнее всего – желание обоих работать над отношениями.

Напомним, что Илья и Елизавета знакомы с 2010 года – тогда они пересеклись на шоу "Лед и пламень". Встречаться начали чуть позже, когда актрисе исполнилось 17, рассказывают инсайдеры. Поженились спустя несколько лет, и сейчас они воспитывают двоих детей.

Ранее Авербух попал в неприятную ситуацию: в интервью Ксении Собчак он упомянул, что в 15 лет Арзамасова "уже была женщиной, у которой все было". После волны критики он публично извинился, назвав фразу "неудачной и неосторожной".