Илья Авербух публично извинился за свои слова о жене и 15-летних "женщинах"

После скандала в Сети Илья Авербух решился на открытое извинение. В своем видеообращении фигурист признал, что его высказывание о 15-летней Елизавете Арзамасовой прозвучало более чем неудачно.

Напомним, в беседе с Ксенией Собчак Авербух сказал, что на момент знакомства Лиза была "женщиной, у которой уже все было". Фраза спровоцировала волну негодования и обвинения в груминге (манипулятивная психологическая подготовка ребенка или подростка взрослым с целью склонить его к сексуальным отношениям. – Прим. ред.). Многие восприняли слова спортсмена как попытку оправдать роман с несовершеннолетней.

"Я не представлял, насколько опасна может быть даже одна фраза, если она звучит без точных рамок и ответственности", – заявил он.

Фигурист уверяет: в его словах не было речи о сексуальной жизни супруги, а говорил о Лизе как о зрелой личности – трудолюбивой, амбициозной и целеустремленной.





"В свои 15 лет она была уже интересной, самостоятельной, красивой, умела много работать, трудиться, ставить цели", – добавил Авербух.

Он объяснил, что его слова могли быть защитной реакцией, когда он услышал, что Собчак называет Арзамасову "ребенком". Дело в том, что их с Лизой роман с первых дней критиковали из-за разницы в возрасте. И хотя отношения начались только тогда, когда актрисе исполнилось 18, общественность не устает напоминать: на момент знакомства звезде "Папиных дочек" было всего 15, а Илье – 37.

Спортсмен принес извинения всем, кого задел его комментарий, и в первую очередь – перед своей супругой. Ее фигурист назвал "кристально чистым человеком" и выразил сожаление, что ей пришлось пережить этот скандал из-за его необдуманных слов.

Пока одни продолжают обсуждать возможные моральные границы, другие встают на сторону пары. Поддержку фигуристу выразили Ксения Собчак и Мария Кожевникова. Тем не менее общественность напоминает, что грумминг не перестает им быть, даже если все заканчивается свадьбой и детьми.

Сама же Лиза Арзамасова, похоже, предпочитает молчание. Она до сих пор не прокомментировала ситуацию.