Мэрил Стрип упала на лестнице во время съемок "Дьявол носит Prada 2"

Во время съемок сиквела "Дьявол носит Prada" 76-летняя Мэрил Стрип попала в непростую ситуацию. Инцидент произошел в Нью-Йорке, в здании Музея естественной истории, где проходили съемки очередной сцены. Актриса, исполняющая роль Миранды Пристли, оступилась на лестнице и упала. Как сообщают очевидцы, Мэрил осталась невредима и быстро вернулась в кадр.

На момент падения Стрип находилась в кадре в роскошном алом платье с открытым плечом и в туфлях на шпильках – этот образ в духе Met Gala должен был подчеркнуть статус ее героини, главного редактора вымышленного модного журнала. По сценарию, Миранда Пристли появляется на красной дорожке вместе с креативным директором Найджелом, которого снова играет Стэнли Туччи, и именно он первым пришел на помощь актрисе, протянув ей руку.

Актриса с юмором отнеслась к случившемуся – она поднялась, улыбнулась и продолжила съемочный день.

Над продолжением киноленты работает та же команда, что и над оригинальным фильмом 2006 года. Помимо Стрип, в проект вернулись Энн Хэтэуэй и Эмили Блант. Сюжет сиквела будет развиваться спустя два десятка лет после событий первой части: Миранда сталкивается с тем, что ее бывшая помощница теперь занимает влиятельный пост в медиа и становится прямым конкурентом.