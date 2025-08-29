Скончался муж Майи Плисецкой, композитор Родион Щедрин

Мир музыки понес невосполнимую утрату: на 93-м году жизни скончался Родион Щедрин, один из самых ярких представителей отечественной и мировой композиторской школы. Сообщение о его уходе появилось в некрологе Большого театра, где подчеркивается, что его творчество стало целой эпохой в истории искусства.

Щедрин оставил после себя колоссальное наследие: более 150 произведений – от камерных пьес до масштабных опер и балетов. Его музыка звучала на крупнейших сценах мира, а зрители десятилетиями аплодировали премьерам "Анны Карениной", "Чайки", "Конька-горбунка", "Кармен-сюиты" и многих других постановок. Каждое его сочинение было не просто партитурой, а отражением времени и характера самого автора – яркого, смелого, экспериментального.

Родион Константинович родился в Москве в декабре 1932 года. Музыка вошла в его жизнь с ранних лет, а уже в зрелом возрасте он стал не только признанным композитором, но и лидером творческой среды. Почти два десятилетия Щедрин возглавлял Союз композиторов РСФСР, а позже получил статус почетного председателя Союза композиторов России.





Его заслуги перед культурой отмечены самыми высокими наградами. Щедрин – народный артист СССР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", обладатель множества государственных орденов и премий. Но, пожалуй, главным признанием всегда оставалась любовь публики, которая знала и ценила его музыку.

Особое место в жизни композитора занимала его семья. С 1958 года он был женат на великой балерине Майе Плисецкой. Их союз считался символом искусства и преданности: два человека, вдохновленные творчеством, прожили вместе почти шесть десятилетий. Детей у них не было, зато было то редкое чувство гармонии, которое становилось примером для многих. После смерти Плисецкой в 2015 году Щедрин не раз говорил о том, как сильно ему не хватает супруги. В завещании балерина просила соединить их прах и развеять его над Россией – символ вечного единства двух легенд.



Даже в последние годы Родион Константинович оставался близок к искусству. В 2022 году он подарил Театральному музею имени Бахрушина свою квартиру на Тверской, где вместе с Майей жил почти тридцать лет. Теперь эта квартира стала музейным пространством: в экспозиции можно увидеть их фотографии, документы и личные вещи, а также кабинет, где Щедрин создавал свои произведения.

