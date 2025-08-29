Рэпер Гуф расстался с невестой Разият Салаховой, которой сделал предложение

История романа Алексея Долматова, более известного как Гуф, и его возлюбленной Разият Салаховой подошла к неожиданному финалу. 27-летняя девушка разместила в соцсетях ролик с рэпером и призналась, что их пути разошлись.

"Сейчас я пишу этот пост с болью в сердце и с благодарностью за все, что мне подарил этот человек", – написала Разият.

Новость о расставании удивила поклонников: еще совсем недавно пара выглядела счастливой. Гуф сделал возлюбленной предложение прямо на концерте в Москве, подарил кольцо и букет роз.

Однако идиллия оказалась недолгой. В интервью Разият признавалась, что музыкант критиковал ее фигуру и просил поправиться. В сети это вызвало бурные обсуждения, но девушка тогда уверяла, что справится.





Свою версию событий озвучил и сам артист. Гуф отметил, что они пробовали спасти свои отношения, но не получилось.

"Расставались, сходились. Видимо, не судьба. Я желаю ей только добра и всегда на связи для нее", – заявил Гуф.

Напомним, рэперу 45 лет, и за его плечами уже два брака. Первой супругой была певица и телеведущая Айза, с которой у него сын Сами. Позже он женился на модели Юлии Королевой, от этого союза родилась дочь Тина. Оба брака завершились громкими скандалами.

Последние годы артист нередко оказывался в центре новостей не только из-за музыки, но и из-за проблем с законом. В прошлом году он проходил лечение в реабилитационном центре, а в августе был привлечен к административной ответственности после отказа пройти медосвидетельствование.