Леди Гага предстала в готическим образе на премьере нового сезона "Уэнсдей"

Нью-Йоркская премьера второго сезона "Уэнсдей" от Netflix превратилась в готик-бал, когда на мероприятии появилась Леди Гага. Ее образ в стиле темной фэнтези-дивы вызвал ажиотаж: певица предстала в экстравагантном наряде, сочетающем элементы викторианской моды, театрального костюма и эстетики ужаса. Особенно выделилась массивная шляпа, напоминающая что-то среднее между зонтом и жутким шутовским головным убором с виде зеленой скульптурной детали. Исполнительница хита Abracadabra позировала в том числе рядом с Дженной Ортегой, исполняющей главную роль в сериале.





Помимо эффектного появления, Леди Гага сделала важное заявление: ее новый сингл The Dead Dance, вдохновленный эстетикой шоу, увидит свет уже 3 сентября. Трек войдет в музыкальное сопровождение второй части проекта Тима Бертона и, по слухам, станет важным эмоциональным моментом одной из серий.

Съемки клипа на новую песню Леди Гаги, как сообщалось ранее, проходили в Сочимилько – на печально известном "Острове кукол" в Мексике. Этот выбор локации идеально соответствует духу сериала "Уэнсдей": смесь тревожной атмосферы, мистики и визуального символизма.