Российская модель Аня Горяинова снялась для бренда Хейли Бибер

Российская модель и блогер Аня Горяинова приняла участие в съемке для косметического бренда Rhode, основанного Хейли Бибер. Фотографии с ее участием уже появились на официальных страницах марки.

Сама Аня призналась, что о масштабах проекта до конца не догадывалась. А когда приехала в студию, то поняла, что целая команда специалистов прилетела из Штатов во Францию, чтобы поснимать ее.



Инициатором сотрудничества стала сама Хейли. По словам Горяиновой, продюсеры признались, что Бибер заметила ее в Сети и передала команде.



Особый акцент команда Rhode сделала на личный стиль Ани. Модель рассказала, что многие фото для мудборда были взяты из ее блога. Теперь девушка планирует делать еще больше креативного контента, ведь он привлекает крупные бренды.



Горяинова получила известность благодаря необычным видео и фото, в которых она одной из первых в России стала использовать искусственный интеллект. Такой контент быстро разошелся по соцсетям и принес ей миллионы просмотров, а также внимание зарубежных брендов.



Rhode появился в 2022 году и всего за два года превратился в один из самых обсуждаемых косметических брендов в мире. Главный хит марки – блески для губ – стал вирусным, а в этом году компания e.l.f. Beauty выкупила бренд за 1 млрд долларов.