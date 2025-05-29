Хейли Бибер продала свой бренд Rhode

Хейли Бибер провернула громкую сделку: её косметический бренд Rhode выкуплен за впечатляющий миллиард долларов (порядка 80 млрд. рублей. – Прим.ред.). Информация о продаже появилась в её личном блоге – модель и предпринимательница официально подтвердила переход бренда к крупной косметической компании из США e.l.f Cosmetics .

Несмотря на смену владельца, Хейли не уходит из проекта. Она останется в команде Rhode в роли директора по инновациям и будет курировать стратегическое развитие марки. Бибер отметила, что для неё это "начало новой главы" и выразила уверенность, что бренд продолжит развиваться так же активно, как и раньше.





О подготовке к сделке заговорили ещё весной – тогда же появились слухи о переговорах с несколькими потенциальными покупателями. В итоге предложение одной из наиболее популярных американских марок стало решающим.

Rhode была основана всего несколько лет назад и за короткий срок стала одной из самых обсуждаемых линий в сегменте "чистая" косметика. Поклонницы бренда надеются, что после сделки продукты останутся такими же стильными, качественными и при этом станут доступнее.

Ранее Хейли Бибер рассказывала, что перенесла сильное кровотечение во время родов.