Павел Прилучный и Зепюр Брутян поздравили Агату Муцениеце и Петра Дрангу со свадьбой

Актер Павел Прилучный, несмотря на непростое прошлое с Агатой Муцениеце, публично поздравил бывшую супругу с новым этапом жизни. Поводом стало ее бракосочетание с музыкантом Петром Дрангой, которое состоялось 25 августа 2025 года. А ведь именно в этот день Прилучный и его нынешняя жена Зепюр Брутян отмечали третью годовщину своего брака.

Заявление актер сделал во время премьеры сериала "Виноград" в одном из летних кинотеатров столицы. На мероприятии он появился в сопровождении Зепюр, и вместе они не обошли вниманием событие в жизни Агаты. Новоиспеченным супругам пожелали счастья, продемонстрировав спокойствие и благожелательность, несмотря на бурную историю прошлых отношений.

"Совет да любовь", – сказал Павел.

Выбор даты свадьбы Муцениеце не остался без внимания. Пользователи Сети тут же начали обсуждать, случайность ли это или тонко продуманный жест. Некоторые предположили, что это может быть своеобразным ответом на прошлое, однако Прилучный и Брутян не придали особого значения совпадению. По их мнению, 25.08.2025 – просто красивая дата.





Сама церемония прошла в атмосфере приватности. Агата Муцениеце и Павел Прилучный отказалась от шумного торжества, предпочтя камерный ужин в кругу самых близких. Мероприятие прошло на территории одного из московских яхт-клубов.