Джорджу Клуни стало плохо на ковровой дорожке 82-го Венецианского кинофестиваля

64-летний Джордж Клуни прервал участие в промо-туре нового фильма на 82-м Венецианском кинофестивале. Актеру стало плохо прямо во время выхода на ковровую дорожку, и ему пришлось срочно покинуть мероприятие.

Клуни прибыл на остров Лидо вместе со своей партнершей по фильму "Джей Келли" – Лорой Дерн. Для выхода актер выбрал полосатую рубашку и темно-синий костюм, а его коллега появилась в нежном образе: белая блузка с глубоким V-образным вырезом, голубая юбка с цветочным рисунком и черный ремень, подчеркивающий талию. Лук Лоры завершали массивное золотое украшение и туфли на каблуке из лаковой кожи.





Несмотря на то, что актеры прибыли в приподнятом настроении и с улыбками позировали фотографам у водного такси, вскоре стало ясно, что Клуни чувствует себя нехорошо. Он покинул площадку, оставив Лору Дерн продолжить фотоколл в одиночку.

Позже актера заметили, когда он возвращался в отель. По словам представителей Клуни, его состояние не вызывает серьезных опасений, однако врачи рекомендовали актеру отдохнуть, чтобы он смог восстановиться к официальной пресс-конференции и вечерней премьере фильма в зале Sala Grande.

Из-за недомогания Джордж также пропустил ужин с режиссером Ноа Баумбахом и коллегами по проекту, на котором присутствовали Адам Сэндлер, Лора Дерн и представители Netflix.

Близкие актера уверяют: Клуни настроен решительно и надеется уже в ближайшие дни вернуться к активному графику фестиваля.