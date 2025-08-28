Энн Хэтэуэй упала с лестницы во время съемок эпизода для "Дьявол носит Prada 2"

В центре Нью-Йорка, где сейчас проходят съемки продолжения фильма "Дьявол носит Prada", актриса Энн Хэтэуэй, вновь исполняющая роль журналистки Энди Сакс, оступилась на лестнице и упала прямо во время работы на площадке. Причиной стал сломанный высокий каблук, не выдержавший напряжения модного образа героини.

На кадрах, сделанных папарацци, видно, как актриса, одетая в стильный полупрозрачный клетчатый топ и мини-юбку, теряет равновесие и падает. К счастью, все обошлось без последствий – артистка тут же поднялась и, улыбаясь, показала съемочной группе поврежденную обувь. Зрелище вызвало волну комментариев в соцсетях: фанаты гадают, была ли сцена постановочной или это действительно неожиданный момент, попавший в объективы.





Это уже не первый случай, когда съемочный процесс сиквела сопровождается курьезами. Ранее в августе похожий инцидент произошел с Мэрил Стрип: легендарная актриса, исполняющая роль Миранды Пристли, запуталась в объемном подоле своего платья на сцене светского мероприятия и упала, к счастью, без травм.

Сюжет второй части обещает быть не менее остросоциальным, чем первая. На этот раз культовый модный журнал Runway сталкивается с вызовами цифровой эпохи. Миранда пытается адаптировать издание к новым реалиям медиа, заключая сделку с крупным рекламным агентством. Однако на ее пути неожиданно оказывается бывшая ассистентка Эмили (Эмили Блант), которая теперь занимает руководящую должность в том самом агентстве.

К проекту вернулись и другие звезды первой части: Стэнли Туччи вновь воплощает язвительного арт-директора Найджела, а Эмили не только сменила стиль, став платиновой блондинкой, но и играет ключевую роль в новой сюжетной линии. Также в продолжении появятся новые лица – от Кеннета Брана и Патрика Браммолла до Полин Шаламе и Биджея Новака.

Фильм "Дьявол носит Prada 2", релиз которого запланирован на следующий год – ровно через 20 лет после выхода оригинала, обещает быть не просто модной хроникой, но и актуальным комментарием на тему трансформации индустрии. С учетом всего происходящего на съемочной площадке, зрителей явно ждет нечто большее, чем просто продолжение культовой истории.