Поклонники заподозрили Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса в разводе

Поклонники одной из самых ярких пар Голливуда – Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли – встревожены из-за возможного разрыва между супругами, которые воспитывают четверых детей и долгое время считались образцом семейного союза в шоу-бизнесе.

В этом году Рейнольдс не поздравил супругу с днем рождения в социальных сетях, что стало поводом для слухов о расставании. Дело в том, что обычно актер с иронией публиковал ее неудачные фото с остроумными подписями, чем вызывал умиление у фанатов. Однако в этом августе было полное молчание. Для пары, активно демонстрировавшей теплые чувства в публичном пространстве, это выглядело непривычно и тревожно.

По данным инсайдеров, напряженность в отношениях пары возникла на фоне сотрудничества Лайвли с режиссером Джастином Балдони во время съемок картины "Все закончится на нас". Говорят, что между ними завязалась тесная неформальная связь – переписки с флиртом и голосовые сообщения, отправленные далеко за полночь. Это вызвало ревность со стороны Рейнолдса, и, по слухам, актер до сих пор не может простить супруге проявленную эмоциональную вовлеченность в сторону другого мужчины.

Тем временем Блейк оказалась втянута в судебный процесс – она обвиняет Балдони в домогательствах и утверждает, что тот якобы инициировал волну травли в ее адрес в интернете. Однако в индустрии поговаривают: подобный шаг – попытка Лайвли сохранить брак, переложив вину на коллегу и отвести подозрения в неверности.

Несмотря на возможные разногласия, пара старается сохранить имидж благополучной семьи: по неофициальной информации, Райан и Блейк договорились демонстрировать единство, пока идет разбирательство. Но якобы после завершения судебного дела актер может тихо разорвать брак, не внося конфликт в публичное поле.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс вместе с 2011 года. За эти годы у них родилось четверо детей: три дочери – Джеймс (2014), Инес (2016) и Бетти (2019), а также младший сын Олин (2023). Семья всегда старалась держать личную жизнь в рамках приватности, несмотря на высокий интерес со стороны публики.