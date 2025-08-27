"Осталось приятное послевкусие": в Казани завершился фестиваль "Новая волна"

26 августа в Казани завершился международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна". Впервые за всю историю своего существования фестиваль прошел в столице Татарстана, и город буквально жил музыкой в эти дни. С 22 по 26 августа более полутора десятков конкурсантов боролись за главный трофей, а сцена "Новой волны" стала площадкой не только для молодых артистов, но и для признанных звезд российской эстрады.

Главным победителем конкурса стал музыкант Alex Lim из Казахстана. Его выступления впечатлили жюри и зрителей, а сам конкурс, как всегда, подарил артистам шанс заявить о себе на большой сцене и открыл новые имена для многомиллионной аудитории. Общий охват события в этом году достиг 600 миллионов человек.





Фестиваль был не только музыкальным, но и культурным событием, объединившим Казань и сотни гостей города. Атмосфера праздника ощущалась повсюду – от концертных залов до улиц, где чувствовалась особая энергия. Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что мероприятие много значит для города.

"Я уверен, что "Новая волна" выведет Казань на совершенно новый уровень. Мечтаю, чтобы Казань всегда была на новой волне", – подчеркнул градоначальник.





Казань не впервые демонстрирует открытость и гостеприимство, но "Новая волна" стала для города новым масштабным культурным рубежом. Многие гости признавались, что столица Татарстана сумела удивить их не только организацией, но и искренностью приема. Например, народный артист России Игорь Николаев заявил, что остался под впечатлением.

"В этом конкурсе я участвую уже порядка 25 лет. Я был и в Юрмале, и в Сочи, а теперь – в Казани, – рассказал Николаев. – Прием здесь был теплейшим, а всем конкурсантам уделили большое внимание", – отметил композитор.

Зрители же наслаждались грандиозными шоу с участием любимых артистов: на сцене "Новой волны" в этом году выступили Стас Михайлов, Алсу, Татьяна Буланова, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Клава Кока, Анна Асти, группа "Иванушки International" и многие другие.



Идея переноса конкурса в Казань появилась еще в 2014 году, а в этом году ее воплотили в жизнь. Организаторы и местные власти сумели создать атмосферу, которую с теплотой отметил и бессменный продюсер "Новой волны" Игорь Крутой.



"Фестиваль удался на славу! Порадовали прием зрителей, организация и, конечно, искренняя поддержка местных властей. Все было очень неформально, но от такого мэра другого и не ждешь – только дружелюбия! Осталось прекрасное послевкусие, очень приятные воспоминания. Это взаимная любовь и дружба, и я уверен, что мы еще обязательно сойдемся на чем-то общем", – высказался основатель конкурса.

С 2002 года "Новая волна" открывает новые таланты, укрепляет культурные связи и дает шанс молодым артистам зазвучать в полный голос. Юрмала, Сочи, "Сириус" – и теперь Казань вписана в эту яркую музыкальную географию.