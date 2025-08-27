Жена Брюса Уиллиса призналась, что переселила его в отдельный дом из-за деменции

70-летний Брюс Уиллис, легенда Голливуда и звезда "Крепкого орешка", последние годы борется с тяжелым диагнозом – лобно-височной деменцией. Болезнь лишила его возможности работать в кино и постепенно изменила привычный ритм жизни. Теперь актер живет отдельно от семьи – в доме, который специально переоборудовали под его нужды. Эту новость в эмоциональном интервью телеканалу ABC News подтвердила его супруга, 47-летняя Эмма Хеминг.

По словам Эммы, отдельный дом для Брюса стал необходимостью, чтобы их дочери – 13-летняя Мэйбл и 11-летняя Эвелин – могли расти в привычной атмосфере, не сталкиваясь каждый день с тяжелым состоянием отца.

"Это было одно из самых трудных решений в моей жизни. Но я знала, что Брюс хотел бы такого же для наших дочерей", – призналась Хеминг.



В доме актера создана тихая и уютная обстановка, где ему проще ориентироваться. Здесь всегда рядом профессиональная помощь, а визиты родных стали для Брюса главным источником радости.



"Когда мы приходим навестить его, то либо проводим время на улице, либо смотрим фильм. Главное – быть там, с Брюсом", – откровенничает супруга "Крепкого орешка".

Часто навещает Брюса и бывшая жена Деми Мур вместе с его дочерьми – Румер, Скаут и Таллулой. На 70-летии актера в этом году вся большая семья собралась вместе. Приходят в гости к звезде Голливуда и старые друзья.

Для самой Эммы Хеминг болезнь мужа стала настоящим испытанием. Она призналась, что в какой-то момент ее психическое здоровье оказалось на грани. Поддержка пришла от дочери Брюса, Скаут, которая заметила, что Эмма "теряет самообладание" и убедила ее обратиться за помощью.





С тех пор Хеминг открыто говорит о своем опыте. Она написала книгу "Неожиданное путешествие: как найти силы, надежду и себя на пути заботы о других", которая выйдет этой осенью. Ее цель – поддержать тех, кто оказался в похожей ситуации, и привлечь внимание к проблемам деменции.

Хотя болезнь прогрессирует, близкие уверяют: Брюс остается тем же человеком, которого весь мир полюбил на экране. Он по-прежнему радуется встречам, пусть и не всегда может узнавать родных сразу.