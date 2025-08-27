Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в четвертый раз

В семье Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса ожидается пополнение: по данным Hola!, бывшая теннисистка находится на четвертом или пятом месяце беременности. Хотя пара официально не делала заявлений, информация поступает сразу из нескольких источников, близких к семье. Сообщается, что Курникова чувствует себя хорошо, а будущий малыш должен появиться на свет в конце 2025 года.

Поклонники начали подозревать о беременности Анны еще в начале лета. Ее стали чаще замечать в свободной одежде, скрывающей фигуру. Внимание усилилось после появления спортсменки в Майами с детьми: она была одета в оверсайз-худи и явно избегала внимания камер. Ранее в этом году Курникову также видели в инвалидной коляске с зафиксированной ногой. Тогда СМИ сообщили о легкой травме стопы. Несмотря на это, сейчас звезда выглядит бодро и активно проводит время с детьми.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже более двух десятилетий. Их знакомство произошло на съемках клипа Escape в 2001 году, и с тех пор пара считается одной из самых стабильных в шоу-бизнесе. Официально супругами они стали лишь спустя годы после начала отношений, предпочитая избегать лишнего внимания. У них трое детей: двойняшки Николас и Люси, появившиеся в 2017 году, и младшая дочь Маша, родившаяся в 2020-м. Воспитание детей пара держит вдали от общественности. Фотографии малышей появляются крайне редко, а интервью на личные темы даются неохотно.

Интересно, что слухи о пополнении появились вскоре после серии публикаций Курниковой в соцсетях, где она показала трогательные семейные моменты с мужем и детьми.

Согласно данным испанских СМИ, семья проживает в закрытом районе Майами, обеспечивая себе полную приватность. Энрике, несмотря на гастрольную занятость, активно участвует в жизни детей и недавно приобрел еще одну недвижимость рядом с их основным домом – особняк стоимостью более шести миллионов долларов. Этот шаг подтверждает стремление певца обеспечить максимальный комфорт своим близким.