Агата Муцениеце и Петр Дранга поделились кадрами со свадьбы

Накануне актриса Агата Муцениеце и музыкант Петр Дранга официально стали супругами. Церемония прошла в атмосфере уединенного праздника – в яхт-клубе на "Красном Октябре" в самом центре столицы. Мероприятие, некоторое время остававшееся в секрете, стало сюрпризом для поклонников пары. И только на следующий день артистка опубликовала в соцсетях первые кадры с события, поделившись своей радостью с подписчиками.





Празднование прошло в стиле "старого Голливуда" – с живой музыкой, элегантными нарядами гостей и торжественным ужином. Муцениеце выбрала для церемонии платье с открытой спиной, отказавшись от классической фаты в пользу изысканных аксессуаров: цветочного украшения и короткой вуали. На торжестве присутствовали только близкие друзья и родственники пары. Дети актрисы от первого брака, Тимофей и Мия, вынесли обручальные кольца, а к алтарю беременную невесту проводил отец жениха. Не обошлось и без трогательных тостов, теплых объятий и свадебного танца молодых.





Отношения Агаты и Петра развивались стремительно. Об их романтической связи стало известно в 2024 году, а весной 2025-го музыкант сделал предложение. Позже пара объявила о скором пополнении в семье. Сейчас Муцениеце ждет девочку.

Несмотря на публичный интерес, пара старалась сохранить предстоящую свадьбу в тайне, попросив гостей не публиковать материалы с церемонии до ее завершения. Уже на следующий день Муцениеце сама показала поклонникам обручальное кольцо и подтвердила: новый этап в ее жизни официально начался.





Для Петра Дранги этот брак стал первым, а для Агаты Муценице – новой страницей после непростого жизненного периода, включая развод с актером Павлом Прилучным в 2020 году.