Александра Трусова и Макар Игнатов показали первые кадры с новорожденным сыном

Олимпийская призерка Александра Трусова и фигурист Макар Игнатов недавно отпраздновали пополнение в семье. 6 августа у пары родился сын, которого назвали Михаилом. Это событие стало первым опытом родительства для молодых спортсменов. Спустя три недели после появления малыша на свет они решили поделиться первыми кадрами новорожденного и показали публике его лицо, опубликовав семейную фотосессию и трогательный видеоролик в своих соцсетях.

На снимках Александра и Макар выглядят по-настоящему счастливыми: мама с нежностью обнимает сына, а папа не сводит с него глаз. Маленький Михаил запечатлен в мягком костюмчике, а родители не могли сдержать улыбок, разглядывая черты новорожденного и обсуждая, на кого из них он больше похож.





Поклонники с восторгом встретили публикацию и оставили сотни комментариев. По их словам, молодые родители выглядят очень гармонично. Некоторые отметили, что малыш унаследовал внешность мамы, другие – что в нем уже просматриваются черты отца. Но главное, что Михаил Макарович окружен любовью и вниманием с первых дней жизни.

Известно, что роды прошли в подмосковной клинике. Несмотря на насыщенный график, Александра почти сразу вернулась к тренировкам. Уже спустя девять дней после появления сына она вновь вышла на лед. Более того, она даже взяла малыша с собой на одно из занятий. Некоторые пользователи выразили обеспокоенность тем, насколько рано спортсменка вернулась к работе, однако сама Трусова, по всей видимости, не обращает внимания на волнения и наслаждается каждым моментом материнства.





Также стало известно, что 13 сентября фигуристка примет участие в ледовом шоу Евгении Медведевой, где, по предварительным данным, может состояться первый публичный выход Михаила. Поклонники с нетерпением ждут этого события и уверены: малыш звездных родителей уже с первых месяцев жизни станет частью спортивной истории.

Отношения Александры Трусовой и Макара Игнатова развивались стремительно. Всего за несколько месяцев до рождения сына, в июне, спортсмен сделал возлюбленной предложение, а уже в августе состоялась их свадьба.