Елена Товстик заявила, что ее муж хотел "подарить" свой развод Полине Дибровой на день рождения

Супруги скандально разводятся после 22 лет брака. Мама шестерых детей Елена Товстик дала первое интервью.

Елена Товстик, многодетная мама и супруга бизнесмена Романа Товстика, впервые откровенно заговорила о том, как рухнула ее семейная жизнь. В интервью Андрею Малахову она призналась: измена мужа с близкой подругой Полиной Дибровой стала для нее шоком, с которым трудно смириться.

Елена и Полина дружили больше десяти лет. Их дети вместе отмечали дни рождения, женщины делили радости материнства, а в одном из роддомов они даже оказались в соседних палатах. Поэтому новость о том, что муж уходит именно к подруге и крестной матери их ребенка, стала для Елены настоящим ударом.

"Хоть кто, только не она! Я бы никогда не поверила в то, что она может так меня предать, и что мой муж меня предаст вместе с ней", – говорит Товстик.

С Романом супруги прожили 22 года, и Елена признается, что до сих пор не может вычеркнуть его из своей жизни. В доме остаются общие фотографии, ведь детям она старается говорить об отце только хорошее.

Роман и Елена Товстик с детьми. Фото: соцсети/@elenatovstik

История измены открылась после совместной поездки Романа и Полины на Алтай. Вернувшись, бизнесмен сообщил жене, что хочет развода. Для Елены это стало неожиданностью – еще накануне они строили планы, обсуждали путешествия и праздники.

Позже выяснилось, что Роман готовил расставание заранее: еще за год до этого настоял на брачном договоре. А сам развод, по словам Елены, он торопился оформить к дню рождения Полины – будто в качестве подарка ей.

По ее словам, супруг действовал жестко: заставлял подписывать документы, угрожал, блокировал телефон. Пока Елена отдыхала в Италии, он забрал детей, а вместе с ними и часть имущества из дома.

Роман и Елена Товстик Фото: соцсети/@elenatovstik
Сегодня Елена не скрывает – боль предательства не утихает. Она до сих пор не понимает, как после 22 лет брака все могло оборваться так резко.

"Он пытался отвертеться, но в итоге признался – у него роман с Полиной, она его уже 8 лет любит и что у них отношения уже достаточно давно", – говорит Товстик.

Напомним, несколько недель назад стало известно о разводе Дмитрия и Полины Дибровых. Несмотря на слухи, супруги смогли уладить все вопросы и разводятся мирно.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

