Елена Товстик заявила, что ее муж хотел "подарить" свой развод Полине Дибровой на день рождения

Елена Товстик, многодетная мама и супруга бизнесмена Романа Товстика, впервые откровенно заговорила о том, как рухнула ее семейная жизнь. В интервью Андрею Малахову она призналась: измена мужа с близкой подругой Полиной Дибровой стала для нее шоком, с которым трудно смириться.

Елена и Полина дружили больше десяти лет. Их дети вместе отмечали дни рождения, женщины делили радости материнства, а в одном из роддомов они даже оказались в соседних палатах. Поэтому новость о том, что муж уходит именно к подруге и крестной матери их ребенка, стала для Елены настоящим ударом.

"Хоть кто, только не она! Я бы никогда не поверила в то, что она может так меня предать, и что мой муж меня предаст вместе с ней", – говорит Товстик.

С Романом супруги прожили 22 года, и Елена признается, что до сих пор не может вычеркнуть его из своей жизни. В доме остаются общие фотографии, ведь детям она старается говорить об отце только хорошее.





История измены открылась после совместной поездки Романа и Полины на Алтай. Вернувшись, бизнесмен сообщил жене, что хочет развода. Для Елены это стало неожиданностью – еще накануне они строили планы, обсуждали путешествия и праздники.

Позже выяснилось, что Роман готовил расставание заранее: еще за год до этого настоял на брачном договоре. А сам развод, по словам Елены, он торопился оформить к дню рождения Полины – будто в качестве подарка ей.

По ее словам, супруг действовал жестко: заставлял подписывать документы, угрожал, блокировал телефон. Пока Елена отдыхала в Италии, он забрал детей, а вместе с ними и часть имущества из дома.



Сегодня Елена не скрывает – боль предательства не утихает. Она до сих пор не понимает, как после 22 лет брака все могло оборваться так резко.



"Он пытался отвертеться, но в итоге признался – у него роман с Полиной, она его уже 8 лет любит и что у них отношения уже достаточно давно", – говорит Товстик.

Напомним, несколько недель назад стало известно о разводе Дмитрия и Полины Дибровых. Несмотря на слухи, супруги смогли уладить все вопросы и разводятся мирно.