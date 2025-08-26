Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке

Певица Тейлор Свифт и футболист Трэвис Келси официально помолвлены. Поклонники пары давно ожидали этого шага, и теперь он наконец произошел: спортсмен сделал предложение в живописном саду, а певица с радостью согласилась.

Пара поделилась серией снимков в социальных сетях, на которых видно, как футболист становится на одно колено и вручает Свифт кольцо с винтажным бриллиантом, созданное дизайнером Kindred Lubeck.





Их роман начался летом 2023 года. Первые слухи об отношениях появились после того, как Келси безуспешно пытался передать Свифт свой номер на одном из ее концертов. Однако вскоре после этого они действительно начали встречаться. Несмотря на стремительное развитие событий, пара старалась не афишировать личную жизнь, хотя и не скрывала взаимную поддержку: певица часто появлялась на матчах Келси, а он, в свою очередь, сопровождал ее во время гастролей.

Еще в конце 2023 года стало известно, что Келси обратился за благословением к отцу Тейлор. С этого момента начали активно ходить слухи о возможной помолвке. Особенно после того, как на фотографиях с вечеринок и матчей певица стала скрывать левую руку – то в перчатках, то в размытых кадрах. Весной 2025 года близкие к паре источники подтвердили, что речь об официальном предложении идет всерьез, и решение созрело.

Для Тейлор Свифт, недавно завершившей отношения с актером Джо Алвином и пережившей короткий роман с солистом The 1975 Мэтти Хили, союз с Трэвисом Келси стал символом стабильности и комфорта. Фанаты считают, что именно он стал источником вдохновения для нескольких композиций ее альбома The Tortured Poets Department.