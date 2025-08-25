Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу и сменила фамилию

Актриса Агата Муцениеце сыграла свадьбу с музыкантом Петром Дрангой. В соцсетях артистка уже появилась под новой фамилией – Дранга.

Для Агаты этот брак стал вторым, а вот для ее супруга – первым. Сейчас пара готовится к еще одному важному событию: в ближайшие месяцы они станут родителями дочери.





История отношений актрисы и музыканта развивалась стремительно. Первые слухи о романе появились в конце 2024 года, когда они опубликовали совместные фото с отдыха на Мальдивах. Вскоре Муцениеце познакомила возлюбленного со своей дочерью Мией. Весной 2025-го во время поездки в Ялту Дранга сделал предложение, подарив кольцо с бриллиантом стоимостью около шести миллионов рублей.

В июле актриса подтвердила беременность и объявила, что ждет девочку. Несмотря на подготовку к родам, откладывать свадьбу пара не стала. В августе Муцениеце делилась с поклонниками кадрами с примерки платья и финальными приготовлениями к церемонии.



Для Петра Дранги этот брак стал первым. По словам близких музыканта, он серьезно настроен на семейную жизнь и с нетерпением ждет рождения ребенка.