Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу и сменила фамилию

 624

Весной аккордеонист сделал возлюбленной предложение. Осенью Агата Муцениеце и Петр Дранга станут родителями.

Актриса Агата Муцениеце сыграла свадьбу с музыкантом Петром Дрангой. В соцсетях артистка уже появилась под новой фамилией – Дранга.

Для Агаты этот брак стал вторым, а вот для ее супруга – первым. Сейчас пара готовится к еще одному важному событию: в ближайшие месяцы они станут родителями дочери.

Фото: соцсети/@agataagata

История отношений актрисы и музыканта развивалась стремительно. Первые слухи о романе появились в конце 2024 года, когда они опубликовали совместные фото с отдыха на Мальдивах. Вскоре Муцениеце познакомила возлюбленного со своей дочерью Мией. Весной 2025-го во время поездки в Ялту Дранга сделал предложение, подарив кольцо с бриллиантом стоимостью около шести миллионов рублей.

В июле актриса подтвердила беременность и объявила, что ждет девочку. Несмотря на подготовку к родам, откладывать свадьбу пара не стала. В августе Муцениеце делилась с поклонниками кадрами с примерки платья и финальными приготовлениями к церемонии.

Агата Муцениеце и Петр Дранга. Фото: соцсети/@agataagata
Для Петра Дранги этот брак стал первым. По словам близких музыканта, он серьезно настроен на семейную жизнь и с нетерпением ждет рождения ребенка.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.