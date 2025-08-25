Лепс признался, что ему не хватает 300 млн. на "свадьбу века" с 19-летней невестой

Григорий Лепс рассказал о подготовке к предстоящей свадьбе с 19-летней Авророй Кибой. Певец не скрывает: торжество планируется масштабное, и он уже называет его "свадьбой десятилетия". Как признался артист, средств для организации более масштабного праздника пока недостаточно.

"Свадьбу века не потянем. До нее не хватает миллионов 300", – поделился 63-летний музыкант в разговоре с журналистами.

Лепс подчеркнул, что церемония обязательно будет публичной и о ней сообщат заранее.



По словам артиста, его невеста Аврора не собирается строить музыкальную карьеру, несмотря на слухи. При этом у Кибы уже есть несколько записанных композиций, подчеркнул артист.



"Я не люблю конкуренции. В семье должен быть один тенор все-таки", – откровенничает звезда.

Будущая жена артиста, по словам Лепса, серьезно интересуется модой и уже помогает ему со стилем. Ранее Аврора делилась, что училась в Англии в колледже моды, но вернулась в Россию ради отношений и карьеры. Сейчас девушка заявляет, что хочет попробовать себя в актерстве.

О их романе стало известно совместного выхода на премии "Муз-ТВ" в прошлом году. Вскоре после этого артист подтвердил намерение жениться. Торжество планировалось летом, но пришлось перенести из-за финансовых трудностей.



Пара регулярно сталкивается с хейтом из-за 43-летней разницы в возрасте. Лепс отвечает, что счастлив с возлюбленной и мечтает о детях. Аврора, в свою очередь, говорит, что видит себя "мамой двух малышей".

