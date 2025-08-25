Боня заявила, что переведет $10 тысяч сыну застрявшей в горах альпинистки Наговициной

Телеведущая и блогер Виктория Боня публично обратилась к близким альпинистки Натальи Наговициной, которая сломала ногу и застряла на пике Победы. По предварительным данным, спортсменка погибла, не дождавшись помощи.

Боня выразила соболезнования родным и отдельно обратилась к сыну Натальи. Она заявила, что готова перевести ему 10 тысяч долларов, чтобы поддержать в сложный момент и помочь в организации возвращения тела альпинистки домой.

"Я обращаюсь к ее сыну, напишите мне или свяжите нас, пожалуйста. Я готова перевести вам $10 тысяч от себя лично", – написала Виктория в соцсетях.

Для самой Бони, покорившей Эверест и хорошо знакомой с атмосферой гор, эта трагедия стала особенно близкой. Она подчеркнула: в высокогорье не работают деньги, статус или громкие имена – остается только сила духа. По ее словам, осуждать выбор Натальи бессмысленно: альпинизм всегда был делом смелых и готовых рисковать ради мечты.



Подписчики поддержали поступок телеведущей, назвав ее "человеком с большим сердцем". В комментариях отмечают, что не каждый решился бы помочь чужой семье так открыто и щедро.



Тем временем спасатели продолжают поисковые работы. Вероятность того, что Наговицина жива, остается крайне низкой, но альпинисты надеются добраться до места трагедии в ближайшие дни.