Алсу: "Живу свою лучшую жизнь!"

Конкурс молодых исполнителей "Новая волна" в этом году впервые проходит в Казани. Для звезды российской эстрады Алсу это малая родина, ведь она родилась в соседней Бугульме и является народной артисткой Татарстана.

– Алсу, где этим летом удалось отдохнуть?

– Была везде понемногу – три дня здесь, пять дней там. И в Европе была, и в Турции, сейчас вот в Казани любимой.

– Кстати, с какими чувствами приезжаете в Казань?

– Очень люблю здесь бывать, в этом году снова была с концертом. В Казани у меня родственники, сестренка двоюродная живет, так что всегда с удовольствием тут бываю.

– Для земляков вы пример того, как может и должна выглядеть женщина! В чем ваш секрет?

– В регулярном фитнесе, наверное. Я практически каждый день занимаюсь многими видами спорта – сама, без тренера.

– А диета?

– Сейчас месяц жила без сахара и без кофе. Было тяжело, не скрою. Сегодня первый день, как я "развязала" – больше не в завязке (улыбается). Но делала это не для похудения, а ради эксперимента и хорошего самочувствия. Эффект, скажу вам, классный.

– Кому же такая красота достанется?!

– Не хочу обсуждать личную жизнь, но, когда будет, о ком рассказать, сообщу обязательно. Я пока про это не думаю – все мысли о работе.

– После развода ваш мир сильно изменился?

– Безусловно, есть положительные изменения. Я очень счастлива и довольно собой. Да что там кривить душой – просто живу свою лучшую жизнь!

– Дочери учатся у вас женской мудрости?

– Каждая ситуация – индивидуальна. Я не берусь что-то советовать им, но могу поделиться личными ощущениями и тем, что сама бы делала в том или ином случае.