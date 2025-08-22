Алена Водонаева показала тесные объятия с Микки Рурком во время встречи в США

Голливудский актер Микки Рурк и российская телеведущая и блогер Алена Водонаева встретились в США. Видеозапись, на которой знаменитости обнимаются и ведут оживленную беседу, быстро разлетелась по соцсетям.

Телеведущая провела лето за океаном, наслаждаясь путешествием по американским городам в компании подруги. Этим летом она посетила книжные магазины, гуляла по улицам в расслабленном образе, и, как оказалось, не только открыла для себя новые места, но и завела знакомство. В одной из прогулок Алена встретилась с Микки Рурком – актером, известным своими эксцентричными поступками и интересом к России.

В личном блоге 43-летней телезвезды появился ролик, на котором 72-летний артист демонстрирует бурные знаки симпатии: он сначала приобнял Водонаеву за талию, затем провел рукой по животу, а после даже приподнял телеведущую. Такие действия вызвали неоднозначную реакцию пользователей: от восхищенных комментариев до упреков в некорректном поведении. Однако саму Водонаеву это, похоже, не смутило.

"Каникулы длиной в два месяца подходят к концу. Пора домой. Это было лето лучших приключений, лучших знакомств и ярких моментов, которые запомнятся навсегда", – написала Алена в соцсети.





Актер в свою очередь в запрещенной в РФ соцсети поделился снимком Водонаевой с собакой и подчеркнул ее доброту и любовь к животным. В его публикации звучала явная симпатия – и к телеведущей, и к ее родной стране. Известно, что Рурк с уважением относится к русским женщинам, ранее он состоял в длительных отношениях с моделью Анастасией Макаренко, и нередко высказывался о своей любви к России.